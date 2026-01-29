【每日揭詐】 蝦皮買家具遲不到貨？賣家瞎掰「清關中」 他一查 EZ Way 驚見：根本沒出貨

蝦皮智慧無人商店。太報資料照



防詐中心公布最新統計資料，1/28全國共受理468件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2155萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 69件 1億1713.5萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 37件 2541.6萬

3.假檢警詐騙 15件 2240.3萬

4.假交友(徵婚詐財)詐騙 23件 1366萬

5.網路購物詐騙 143件 1189萬

★實際案例

據了解，被害人去年12月在蝦皮賣場「復爾康旗艦店」下單，系統顯示最晚應於今年1月14日前到貨。然而期限已過，商品卻遲遲未送達。被害人多次透過蝦皮「聊聊」聯繫賣家，對方起初不讀不回，直到1月17日才藉口稱「商品已經清關，下週會到貨」，試圖安撫被害人並拖延時間。

等待期間，被害人曾詢問蝦皮客服退款事宜，但客服僅建議「先與賣家約定到貨時間，若未收到再申請退款」。

被害人與家人討論後，家人協助查詢財政部關務署的「EZ Way 易利委」APP，發現該時段根本沒有任何以被害人名義進口的衣物收納櫃清關資料，直接戳破賣家「已清關」的謊言。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

