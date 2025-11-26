【每日揭詐】詐騙假冒遠通電收催繳 「一按信用卡秒遭盜刷」

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/25全國共受理524件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3538.3萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 74件 9193.7萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 53件 3466.3萬

3.假檢警詐騙 28件 3160.8萬

4.假檢警詐騙 13件 3844.5萬

5.網路購物詐騙 172件 1507.7萬

★實際案例

受害人收到一封冒充遠通客服中心的電子郵件。內容說「尚未繳費」、「扣款失敗」等，還附上一個連結要他去更改付款方式。當下受害人真以為是高速公路ETC的通知，加上內容逼真，不疑有他照著指示輸入了信用卡卡號、持卡人姓名、有效日期、安全碼，完全沒想到是一個陷阱。結果沒多久，受害人信用卡就被盜刷了5千多元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

