【每日揭詐】誤信假「戶政人員」來電轉接假警 民眾慘噴258萬積蓄

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/15全國共受理509件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億6538.8萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 70件 1億648萬

2.假檢警詐騙 11件 5840.2萬

3.假交友（投資詐財）詐騙 38件 4221.8萬

4.網路購物詐騙 152件 1060.7萬

5.假交友（徵婚詐財）詐騙 20件 887.4萬

★實際案例

據被害人描述，當時接獲一通來電顯示不詳的電話，對方自稱是戶政事務所人員，告知有人持其證件資料冒辦戶籍謄本。當下被害人感到極度恐慌，不知所措。詐騙集團見魚上鉤，便熱心表示可以「協助轉接警察單位報案」。

被害人誤以為這是正規程序，便同意轉接。隨後，一名自稱警察的男子接手通話，要求被害人加入LINE好友，並語帶威脅指出被害人已「涉及刑事案件」，必須配合檢警調查，並將名下資產交由警方「代管」以釐清案情。

因對「涉及刑案」感到害怕，且對「警方」身分深信不疑，被害人完全遵照指示，與詐騙集團成員約定地點，親手將自己的金融卡及銀行存摺面交給對方。直到事後聯繫不上對方，且發現帳戶資金遭提領一空，總計損失新臺幣2,580,000元，被害人才驚覺這從頭到尾都是一場騙局。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

