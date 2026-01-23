【每日揭詐】誤信友人介紹進「專業投資群」 他面交現金買USDT慘賠348萬

泰達幣示意圖。路透社



防詐中心公布最新統計資料，1/22全國共受理514件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣3億7945.8萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 82件 2億820.6萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 35件 6557.3萬

3.假檢警詐騙 11件 4245.3萬

4.網路購物詐騙 168件 1545萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 18件 930.7萬

★實際案例

據了解，被害人起初是透過朋友介紹才接觸該投資管道，隨後被拉入一個氣氛熱絡的投資群組。群組內每天都有成員分享賺錢心得與高額獲利截圖，營造出「跟著老師做就會賺」的專業假象。

在群組氣氛的積極誘導下，被害人開始按照指示購買泰達幣，並轉入對方指定的電子錢包地址。為了追求更高的回報，被害人甚至不惜與對方相約線下見面，直接交付大筆現金進行投資，一步步將自己的血汗錢投入無底洞。

隨著投入金額攀升，被害人的投資帳戶「帳面數字」確實翻了好幾倍，讓他一度以為投資成功。然而，當被害人因資金需求想要獲利了結時，對方開始以各種理由推託、拒絕出金。不久後，被害人更發現自己的投資帳戶顯示為「被凍結」狀態，這才驚覺大事不妙。

最終，被害人不僅分文未得，連同本金高達348萬元的積蓄也全數化為烏有。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

