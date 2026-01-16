【每日揭詐】誤信友人介紹「月繳3600賺18%」 他乖乖繳滿36期最後一場空

詐騙最新訊。太報資料照



防詐中心公布最新統計資料，1/15全國共受理508件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億7756.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 93件 1億3796.7萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 45件 6437.9萬

3.假檢警詐騙 15件 2385.2萬

4.網路購物詐騙 136件 1156.3萬

5.假交友(徵婚詐財)詐騙 15件 578.8萬

★實際案例

據受害民眾指出，當初是透過好朋友介紹才得知金安保公司的「安心專案」。該計畫主打小額投資、高額回報，宣稱投資人只需每個月繳新臺幣3600元，連續繳滿36期（3年）後，不僅能全額領回本金，還能額外獲得18%的高額利息。

由於是熟人推薦，加上「保本」與「18%高利」的條件極具吸引力，被害人未多加查核公司背景與資金運作模式，便決定簽約投保，並按月準時繳款。

被害人表示，3年來秉持著儲蓄投資的心態，總計投入了新臺幣13萬3200元。原以為合約期滿後能開心領回本金加利息，沒想到當申請領回款項時，金安保公司卻以各種理由推託，甚至發現該公司財務早已出現問題，先前的返還承諾完全是一紙空文。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

