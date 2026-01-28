【每日揭詐】誤信好友合資創業 苦主捧現金投資慘遭捲款 友誼破碎

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，1/27全國共受理501件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億4927萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 71件 1億747.8萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 38件 8285.7萬

3.假檢警詐騙 11件 1126.5萬

4.網路購物詐騙 149件 1101.2萬

5.假求職詐騙 16件 488.4萬

★實際案例

據了解，被害人因信任該名友人，且認為雙方志同道合，便相約在工作室見面，當場交付2萬5千元現金作為創業基金。然而，在收到款項後，該名友人的態度卻出現一百八十度大轉變。

廣告 廣告

被害人指出，每當詢問經營進度或要求查看進貨收據時，對方總是採取「已讀不回」的冷處理方式，或是搬出「批發商突然漲價」、「貨物在海關卡關」等理由推託，遲遲不肯正式創立網路賣場，也從未主動交代資金去向。

經被害人多方打聽，才驚覺對方根本沒有實際的創業意圖，所謂的「卡關」全是謊言。不僅2萬5千元的創業金石沉大海，多年的友誼也因此破碎。被害人無奈感嘆：「這讓我體會到即使是熟識的朋友，在金錢往來上仍須保持警惕。」

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

他收通知「發票中1000元」慘噴1.6萬元 崩潰PO文警世！釣出一票苦主

茗香園、滿堂紅、虎爺台菜……知名餐廳為何捲入洗錢？檢察官點出這關鍵

詐團郭台銘加好友傳訊「我也怕詐騙」 婦押上2間房產海虧2000萬