【每日揭詐】誤信「包租代管投資」能賺錢 一步步掉入詐騙陷阱

防詐中心公布最新統計資料，12/10全國共受理497件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億9940.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 76件 7201.3萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 45件 4476.7萬

3.假檢警詐騙 16件 2486.2萬

4.網路購物詐騙 136件 1389.6萬

5.假交友（徵婚詐財）詐騙 33件 1118.1萬

★實際案例

受害人在朋友介紹下，認識一名自稱從事「包租代管投資」的男子。朋友也主動協助洽談合約，讓受害人誤以為投資管道可靠，於是簽下第一份合約，投入26萬元，委託對方代為出租電腦設備。後續又在他人介紹下追加投資，與另外兩人簽下第二份合約，再投入30萬元。依照合約內容，對方每月需固定匯租金，從簽約開始，對方的確都有按時付款，讓受害人放下戒心並以為投資穩定。

今年對方突然停止給付租金，受害人重新計算投入金額、扣除已收到的款項後，發現自己實際損失超過47萬元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

