【每日揭詐】誤信「有門路」買金唱片門票 粉絲痛訴：辛苦錢換來一場空

金唱片頒獎典禮，在大巨蛋旁大樓打上燈光宣傳。李政龍攝



詐中心公布最新統計資料，1/8全國共受理535件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億6904.7萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 73件 1億2320.7萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 48件 4561.5萬

3.假檢警詐騙 14件 3720.2萬

4.色情應召詐財詐騙 32件 2015.6萬

5.網路購物詐騙 174件 1434.2萬

★實際案例

據被害人指出，因一心想參加金唱片頒獎典禮，透過某店家店員介紹，認識一名男子。對方聲稱自己「有門路」，不僅能弄到熱門的典禮門票，還能一併處理高鐵票。由於有中間人介紹，被害人降低了戒心，第一次見面時便不疑有他，當場交付了5000元作為訂金。

廣告 廣告

隨後，該名男子利用被害人擔心買不到票的心理，傳訊息催促表示「必須補齊尾款才能保留位置」。被害人求票心切，隨即又透過轉帳方式，匯款1萬餘元至對方指定帳戶。

豈料，在全額款項付清後，對方態度大轉變，原先承諾的交票時間一延再延，開始以各種理由推託，最後甚至直接失聯，連原本承諾的退款也無消無息。被害人回想整個過程，無奈表示：「這1萬5千元是我辛苦存下的追星基金，最後卻只換來一場空。」

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

有片／中國公安發布影片 太子集團首腦陳志憔悴落魄「遣送回國」

騙倒京元電李金恭、可成洪水樹！昔藍營大老女婿吸金3.5億 一審判8年

私訊幫慶生！「周星馳」喊送百萬鑽戒 高雄女暈船險噴15萬