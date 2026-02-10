【每日揭詐】誤信FB減肥廣告 婦遭誆「再買才能退費」慘賠積蓄

示意圖。取自Unsplash



防詐中心公布最新統計資料，2/9全國共受理402件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億5148.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 56件 6520.4萬

2.假檢警詐騙 2件 2039.6萬

3.假交友(投資詐財)詐騙 30件 1731.5萬

4.假借銀行借貸詐騙 20件 1215.2萬

5.網路購物詐騙 106件 1092萬

★實際案例

據受害民眾表示，詐騙集團在 Facebook 投放誘人廣告，將受害者引導至私訊軟體進行一對一諮詢。起初對方語氣誠懇、專業，細心詢問身體狀況，讓受害者放下戒心下單。

然而，在使用產品長達5個月期間，受害者體重與體態均無明顯改變。每當受害者提出質疑，對方總以「體質特殊」、「目前的產品不夠強效」為由，利用深奧的偽科學理論，誘騙受害者加購更昂貴、更強效的款式。

為了讓受害者持續掏錢，對方拋出「保證退費」的誘餌，聲稱只要配合完成整個療程，事後將全數退還款項。受害者為了拿回先前投入的資金，陷入進退兩難的局面，即使內心不安，仍咬牙繼續匯款。

直到受害者財力耗盡，對方竟冷冷表示：「必須再購買最後一筆極高額的商品，否則之前的款項一概不予退還。」受害者此時才如夢初醒，驚覺這是一場精心設計的騙局。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

