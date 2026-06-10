【每日揭詐】賣演唱會門票反遭洗劫 假客服誘開「螢幕分享」榨乾網銀 苦主慘賠數十萬

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演唱會示意圖。取自unsplash



防詐中心公布最新統計資料，6/9全國共受理413件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億6010.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 42件 6829.8萬

2.假檢警詐騙 21件 3628.2萬

3.網路購物詐騙 127件 1686.8萬

4.假交友(投資詐財)詐騙 20件 1607.7萬

5.色情應召詐財詐騙 31件 694.7萬

★實際案例

近日一名被害人控訴，原本透過社群平台，請外甥女協助販售手邊的演唱會票券。外甥女隨後告知已有買家接洽，並提供了買家在即時通訊軟體上的帳號。

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被害人加入對方好友後，假買家立刻傳送了一個不明連結，聲稱已將購票款項匯入該「第三方交易平台」，並指示被害人點擊連結輸入個人資訊以提領款項。然而，當被害人輸入資訊後，假平台卻顯示「未完成認證」，假買家便順勢指示被害人聯繫平台「線上客服」處理，一步步將被害人推入深淵。

被害人加入假客服的通訊軟體帳號後，該名客服人員以極為專業的口吻，要求被害人登入自己的網路銀行，並以「教導匯款認證」為由，要求被害人開啟手機的「螢幕共享」功能。在螢幕共享的狀態下，被害人的帳戶餘額與操作畫面全被詐騙集團看光。被害人表示，當時在對方的話術引導下，依照指示進行了多次「匯款認證」操作，前後加總竟匯出了高達數十萬元的新台幣。

在後續的轉帳過程中，假客服藉口「操作錯誤導致認證失敗」，進一步要求被害人親自前往ATM繼續進行匯款。此時，被害人終於察覺事態發展極度異常，驚覺自己可能遭遇詐騙，立刻停止所有操作。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

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