【每日揭詐】賣貨退款竟遭列警示帳戶 短影音平台茶葉商險遭捲入投資騙局

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/6全國共受理390件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3752.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 63件 1億2149.9萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 33件 6859.2萬

3.假借銀行貸款詐騙 6件 1,209萬

4.假檢警詐騙 13件 847萬

5.網路購物詐騙 96件 647.1萬

★實際案例

受害人於短影音平台經營茶葉業務，遭陌生買家私訊下單並轉至通訊軟體聯繫；對方於去年10月底先匯新臺幣5,000元，隔月又稱不買並要求退款，同時誘導下載數位資產交易所APP從事虛幣投資。受害人拒絕後索取退款帳號，於11月中旬匯出5,000元；其後銀行通知該帳戶為人頭帳戶，款項遭退回，至12月初本人帳戶仍被列為警示帳戶，始察對方以「購買茶葉」為藉口佈局投資詐騙。

廣告 廣告

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

禁小紅書！為什麼臉書沒事？ 詐騙排行榜曝光！警4大理由

聖石金業涉吸金詐騙！董娘「通緝犯胞兄」早入監卻在幕後操盤 法院下禁令

被騙去詐團2年！愛孫與鹹粥嬤激動相擁 泣喊「以後會找正當工作」