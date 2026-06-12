【每日揭詐】軍方大單變吸金陷阱！假公務採購誘「代墊款」 商家慘遭連環轟炸詐財

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詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，6/11全國共受理412件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2219萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假檢警詐騙 14件 1億114.9萬

2.假投資詐騙 36件 4227萬

3.假交友(投資詐財)詐騙 37件 2077.5萬

4.網路購物詐騙 138件 1575.9萬

5.色情應召詐財詐騙 25件 475.4萬

★實際案例

一名業者指出，日前接獲一通自稱是「軍方人員」的電話，對方表示有大量採購物資的需求。由於對方語氣正式且煞有其事，讓業者誤以為幸運接獲了軍方的大單生意。雙方初步洽談後，假軍方人員便以方便聯繫為由，要求改用LINE進行後續溝通。

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業者表示，轉到LINE之後，對方開始不斷變更交貨時間與需求，隨後更以「急需」為藉口，拜託業者幫忙「代買米和飲用水」，並順勢推薦了一家所謂的「指定供應商」。該名假軍方人員與假供應商透過電話和訊息輪番轟炸，刻意營造出時間緊迫的高壓氛圍。業者在被催促得暈頭轉向的情況下，只想趕快把事情處理好、促成這筆大單，便依照指示先行匯款向該「供應商」代訂貨物。

直到傍晚，業者發現假軍方人員的推託理由越來越多，而假供應商又持續瘋狂催討後續款項，這才猛然驚醒，意識到自己根本不是接到大訂單，而是完全被假冒公務機關的詐騙話術牽著鼻子走，代墊的貨款也早已落入詐騙集團的口袋。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

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