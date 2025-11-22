【每日揭詐】載貨途中借錢後人間蒸發 買菜客騙走農民辛苦錢
防詐中心公布最新統計資料，11/16全國共受理464件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億4613.3萬元。
★詐騙手法前5名（依財損金額排序）
1.假投資詐騙 61件 1億2091萬
2.假交友（投資詐財）詐騙 43件 6547.6萬
3.假檢警詐騙 8件 2094萬
4.網路購物詐騙 123件 748.2萬
5.釣魚簡訊（惡意連結）詐騙 17件 468.2萬
★實際案例
受害人於某日中午遭一名男子以購買蔬菜新臺幣2,000元為由接洽，並要求受害人載其與貨物前往指定地點。途中男子稱需先支付他筆貨款，借走新臺幣7,000元並承諾即返。抵達後男子以下車付錢為由離去未歸，受害人等待約一小時仍不見蹤影，始知遭以「買蔬菜」為餌的詐騙，損失7,000元。
★防詐提醒5大要訣
投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。
檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。
交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。
網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。
遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。
★求助與舉報管道
165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。
110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。
最新詐騙案例在【打詐儀錶板】
https://165dashboard.tw
