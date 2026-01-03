【每日揭詐】追星夢碎！網購BABYMONSTER門票遇詐 匯全額換來「假序號」超商領嘸票

「BABYMONSTER」在台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」亞洲巡迴粉絲演唱會。讀者提供



防詐中心公布最新統計資料，1/2全國共受理394件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億7788.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 54件 6569.9萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 33件 5639.6萬

3.假檢警詐騙假 3件 2208.8萬

4.網路購物詐騙 110件 1102.3萬

5.色情應召詐騙 23件 383.5萬

★實際案例

據被害人描述，當時在Threads上看到有人兜售BABYMONSTER演唱會門票，隨即私訊詢問。賣家為了取信被害人，聲稱付款後可以透過Lalamove快遞寄送實體票券，或者直接提供「取票序號」讓被害人自行至超商領取。被害人選擇超商取票方式，並透過銀行轉帳將全額票款匯給對方。

匯款完成後，賣家確實傳來了一組取票序號，甚至煞有其事地附上一組「身分證字號」，指示被害人前往超商機台操作。此舉降低了被害人的戒心，誤以為掌握了對方的個資就萬無一失。

然而，當被害人興沖沖趕到超商，依照指示輸入資料後，機台螢幕卻冷冰冰地顯示「查無訂單」。被害人不死心多次嘗試未果，急忙回頭聯繫賣家。此時，原本回覆迅速的賣家開始使出「拖延戰術」，最後甚至已讀不回，徹底失聯。被害人這才驚覺，從頭到尾根本沒有這張票，所謂的序號與身分證全是詐騙話術。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

