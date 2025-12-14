【每日揭詐】遭網友甜言蜜語哄騙 痴情女日轉「數千元」保管費終付無情

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/13全國共受理386件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億3665萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 50件 1億2751萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 40件 5329.9萬

3.假檢警詐騙 11件 2325.8萬

4.網路購物詐騙 126件 1020.4萬

5.色情應召詐財詐騙 38件 467.1萬

★實際案例

受害人於社群軟體結識自稱「工程師」對象，對方以甜言蜜語並稱遠在國外、創業失敗且手頭拮据博取同情；受害人遂長期購買點數卡資助。其後對方再稱其老闆攜帶大筆美元遭海關扣留，須每日繳納數千元「保管費」且可能加倍，受害人依指示持續匯付並遭以罰款名義加收。最終無力負擔且查覺異常，經友人提醒確認為詐騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

