【每日揭詐】避稅爽缺其實是大坑 投機求職者成詐騙人頭帳戶

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/29全國共受理405件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億3981.2萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 56件 6696.1萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 43件 2407.9萬

3.網路購物詐騙 140件 838.4萬

4.假檢警詐騙 7件 552.8萬

5.假求職詐騙 11件 443.3萬

★實際案例

受害人在網路社群平台看見工作機會，便加入對方的通訊軟體洽談；對方以「協助金主避稅」為由要求提供提款卡與密碼，稱可輕鬆賺錢。受害人依指示郵寄提款卡並告知密碼，卻未獲任何報酬，對方態度反而轉趨敷衍。當事人後來接獲銀行通知，自己的帳戶已列為警示帳戶，始知遭不法利用成為人頭帳戶並陷法律風險。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

