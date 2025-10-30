【每日揭詐】10/29 天下沒白吃的午餐！小心Threads「免費送」其實是詐騙

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，10/29全國共受理463件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2795.3萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友（投資詐財）詐騙 43件 7910.9萬

2.假投資詐騙 58件 6895.4萬

3.假檢警詐騙 19件 2224.7萬

4.假交友（徵婚詐財）詐騙 24件 1418.1萬

5.網路購物 135件 1055萬

★實際案例

受害人在Threads看到對方PO免費贈送韓星海報之貼文，雙方利用IG聯繫，對方表示要使用7-11賣貨便進行交易並提供連結，受害人依指示前往下單，但顯示未完成實名制認證，需聯繫線上客服，假客服告知需配合專員（提供LINE連結）網路銀行轉帳進行驗證作業，受害人依照指示匯款2筆至對方提供的帳戶，發現存款遭轉出才知受騙。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

https://165dashboard.tw

