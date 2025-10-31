【每日揭詐】10/30 財政部「中獎通知」竟是詐騙 點連結慘被盜刷8萬多元

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，10/30全國共受理434件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億9314.3萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 61件 1億8051.5萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 40件 4826.5萬

3.假檢警詐騙 10件 2168.1萬

4.假交友（徵婚詐財） 223件 1227.1萬

5.網路購物詐騙 105件 958.5萬

★實際案例

受害人收到假冒「財政部」的中獎通知信，還附上看起來很像政府網站的連結，一時沒想太多，就照指示輸入了信用卡資料，連手機收到的驗證碼也填了。過沒多久突然發覺不對勁，打去銀行客服才知道卡片已經被盜刷了8萬多元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

https://165dashboard.tw

