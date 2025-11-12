【每日揭詐】11/11 假算命真詐財！臉書廣告稱可超渡亡靈 付款5次有去無回

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/11全國共受理477件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億703.2萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 74件 1億2704萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 40件 3012.7萬

3.假檢警詐騙 12件 1335.2萬

4.網路購物詐騙 123件 691.5萬

5.假廣告詐騙 10件 401.4萬

★實際案例

受害人在Facebook看到宮廟、算命師父、法會廣告，稱可超渡亡靈，便私訊對方，一位自稱師父的人說他最近有嬰靈纏身，便要受害人去7-11貨到付款5次共5萬5000元，收到貨物裡面有符咒跟磁石，後續對方說改運完會還款，但遲遲都沒有還，才驚覺被詐騙。

廣告 廣告

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

更多太報報導

英國最大洗錢案宣判！中國女想當小國女王 還想用港星沈殿霞照偽造證件

真的假的？網傳「退健保費」 健保署急澄清：是詐騙

Meta估去年有5000億營收「來自詐騙廣告」 路透：每天放送150億則