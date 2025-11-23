【每日揭詐】11/22 賊喊抓賊！假刑警大隊輪番上陣稱帳戶涉詐 連嚇帶哄捲走兩千餘萬

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/22全國共受理419件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億5747萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友（投資詐財）詐騙 39件 6133萬

2.假投資詐騙 48件 4884.1萬

3.假檢警詐騙 8件 1478.5萬

4.網路購物詐騙 130件 883萬

5.色情應召詐財詐騙 40件 338.3萬

★實際案例

受害人接獲自稱「國家通訊委員會」來電，稱其名下遠傳門號涉詐須立即處理，並「轉接」高雄市刑警大隊報案專線；其後有王○輝、張○豪、嚴○齊等多名自稱警方者與受害者加LINE，指稱涉刑案、資金恐遭凍結，要求將財產交由警方「代管」以證清白。受害人受驚而依指示匯款、面交現金、賣股、解約保險，並寄出金融卡與存摺；直至失聯始知遭詐，累計損失逾新臺幣2,200萬元。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

