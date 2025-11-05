【每日揭詐】11/4 租屋也會被騙錢！便宜又漂亮 秒匯訂金「1動作」驚覺遭詐

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/4全國共受理418件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億8920.6萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 49件 8330.7萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 34件 3596.1萬

3.假檢警詐騙 10件 1786.9萬

4.網路購物詐騙 112件 932.8萬

5.假交友（徵婚詐財）詐騙 27件 643.5萬

★實際案例

受害人在社群網站上的租屋社團看到一則房屋廣告，價格便宜、照片又漂亮，心想絕不能錯過，立刻加了對方的LINE聯絡，對方表示要先匯兩個月的租金當訂金，才能保留房子。受害人馬上轉錢過去，結果匯完錢後，對方就開始不太回訊息，再去網路搜尋那個電話號碼時，才發現很多人都說那是詐騙集團在用的。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

https://165dashboard.tw

