【每日揭詐】11/5 這樣也能騙！醫院通知「有人拿你證件領藥」加LINE後信用卡被盜刷

防詐中心公布最新統計資料，11/5全國共受理481件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億6583.2萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友（投資詐財）詐騙假投資詐騙 58件 1億3660.6萬

2.假投資詐騙 59件 7210.2萬

3.假檢警詐騙 19件 1944萬

4.假交友（徵婚詐財）詐騙 18件 929.3萬

5.網路購物詐騙 132件 625.5萬

★實際案例

受害人接獲假冒慈濟醫院人員來電，謊稱有人拿其證件申請領藥，對方協助將電話轉接警察單位報案，隨後假冒警察於電話中要受害人加警察LINE，佯稱涉刑事案件須代管財產，再請受害人加書記官的LINE，受害人依照書記官指示拍下信用卡正反面，之後就被盜刷了。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

https://165dashboard.tw

