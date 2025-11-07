【每日揭詐】11/6 不得安寧...真賣家竟遭「假買家詐騙」驗證一下存款全被領光

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/6全國共受理512件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億8011.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 74件 1億686.5萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 43件 7937.6萬

3.假檢警詐騙 8件 2852.4萬

4.假交友（徵婚詐財）詐騙 39件 1153萬

5.色情應召詐財詐騙 26件 974.9萬

★實際案例

受害人在超商賣貨平台上賣奶粉，一位買家跟他聯繫，說要用同一個平台交易，並傳了連結，受害人照著指示去下單，但頁面卻顯示「未開通金流服務」。這時一位「線上客服」出現，告訴他必須進行「網路銀行轉帳」驗證才能開通服務。受害人心想只是驗證一下，就依照對方的指示操作了。結果，當他檢查帳戶時，才驚覺存款竟然被領光，損失38萬元。

廣告 廣告

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

https://165dashboard.tw

更多太報報導

太子集團海撈45億「多人交保、最低3萬元」 網悼陳梅慧冥誕：她最後一刻還在作戰

全支付爆盜刷潮！高嘉瑜再噴大全聯「卸責」：個資外洩最高罰1500萬

太子集團特助性仲介「海量網紅、小模」供高層選妃！遊艇派對奢靡細節曝