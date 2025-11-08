【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 67件 1億09.6萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 44件 6301.1萬

3.假檢警詐騙 81件 2775.8萬

4.色情應召詐財詐騙 32件 1007.7萬

5.網路購物詐騙 90件 355.4萬

★實際案例

受害人接到一通自稱是戶政事務所的電話，對方說他委託別人代辦了印鑑證明。受害人一頭霧水，對方隨後表示可以幫他轉接到警察局查證。接著，一位自稱是警官的人和一位檢察官主任輪番上場，告訴他涉及了「洗錢防治條例」和「毒品危害防制條例」的重大案件，並恐嚇要求將3張金融卡片放入指定的火車站置物箱中，聲稱是為了調查需要，結果這些卡片隨後被盜領了140次，共損失370萬元。

廣告 廣告

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

https://165dashboard.tw

更多太報報導

被爆關說行政機關讓太子集團陸籍成員來台 林思銘：僅協助詢問流程

四叉貓臉書粉專「被檢舉詐騙」 慘遭永久停權

Meta估去年有5000億營收「來自詐騙廣告」 路透：每天放送150億則