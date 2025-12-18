【每日揭詐】2萬元憑空蒸發？他信用卡遭盜刷嘆「毛骨悚然」：完全不知個資何時外洩

詐騙最新訊。圖取自pixabay



防詐中心公布最新統計資料，12/17全國共受理527件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2026.5萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 61件 1億909.2萬

2.假交友（投資詐財）詐騙 45件 3357.5萬

3.假檢警詐騙 16件 2493.1萬

4.網路購物詐騙 149件 1259.9萬

5.色情應召詐財詐騙 36件 823.1萬

★實際案例

一位民眾突收到一則信用卡消費通知簡訊，金額竟高達新臺幣兩萬多元，當下大吃一驚，確認信用卡明明就安穩地帶在身上，且自己並未進行任何網購或實體消費，隨即意識到這是一起典型的「信用卡盜刷」事件。

據當事人描述，事發當時並沒有點擊任何連結或購物，卻收到大額扣款通知。這類「卡片未離身」卻遭盜刷的案件，通常是因持卡人在不明網站消費、誤點釣魚連結，或曾在使用公共網路時輸入卡號，導致信用卡資訊（如卡號、到期日、授權碼）遭駭客截取。

該民眾反應迅速，第一時間聯繫發卡銀行客服並尋求警方協助。在確認非本人交易後，銀行立即協助掛失並停用該張信用卡，同時啟動「爭議款項」處理程序，暫停該筆款項的支付責任。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

