【每日揭詐】IG上想買電鍋...最後花了3萬元

防詐中心公布最新統計資料，12/12全國共受理477件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億5396.4萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假交友（投資詐財）詐騙 51件 8642.2萬

2.假投資詐騙 71件 6909.6萬

3.假檢警詐騙 20件 6885.8萬

4.色情應召詐騙 27件 644.9萬

5.網路購物詐騙 124件 538.3萬

★實際案例

受害人在IG上想買電鍋，對方要他先轉38元的運費，受害人想說金額也不大，就照做了。轉完之後，對方突然說因爲轉帳，害他的帳戶被凍結，要受害人配合操作。對方一步一步指示開通無卡提款，還要受害人用預約提款的方式操作，之後就看到一筆一筆的扣款出現，總共30038元。

錢在手機上看到一筆一筆被扣走的那瞬間，我整個心都涼了。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

