【每日揭詐】IG網購GOYARD包 匯款6萬6一場空！賣家瞎扯「配合調查」遲不出貨

防詐中心公布最新統計資料，12/30全國共受理566件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億1663萬元。

★詐騙手法前5名（依財損金額排序）

1.假投資詐騙 72件 7307.9萬

2.假交友(投資詐財)詐騙 57件 6545.6萬

3.假檢警詐騙 13件 2963.9萬

4.網路購物詐騙 173件 1738.3萬

5.色情應召詐財詐騙 39件 689.9萬

★實際案例

據被害人指稱，日前在Instagram上與賣家談妥交易細節後，先匯款了新台幣3萬3400元作為訂金。同日，賣家又要求支付剩餘尾款，被害人便再次匯新台幣3萬3400元，單日累計匯款達6萬6800元。

款項付清後，賣家卻遲遲未提供出貨證明。被害人多次催促詢問，對方開始推託，理由包括「帳戶有問題」、「手機正在配合調查無法即時回覆」等藉口。

為了讓被害人暫時放下戒心，賣家主動退還新台幣6800元。被害人一度以為賣家有誠意解決，沒想到收到這筆小額退款後，對方隨即斷絕聯繫，徹底人間蒸發。

★防詐提醒5大要訣

投資前先查證：高回報、保證獲利的投資，絕對是詐騙。

檢警不會叫你轉帳：真正的檢警不會以電話要求操作ATM或提供帳戶。

交友慢一點，投資更要慢：只要談錢、談投資，請提高警覺。

網購認明官方管道：勿輕信社團貼文或陌生賣家匯款要求。

遇疑立即撥165查證：保留對話與匯款紀錄，報案越早，追回金額機率越高。

★求助與舉報管道

165防詐騙諮詢專線：免費提供諮詢與協助。

110報案專線：如遇緊急狀況可即時通報。

最新詐騙案例在【打詐儀錶板】

