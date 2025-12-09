每日攝取「類黃酮」可降16%死亡風險！茶葉莓果都含有

類黃酮成為健康長壽的關鍵營養素，最新研究顯示，每日攝取約五百毫克類黃酮，相當於兩杯茶的含量，不僅能降低死亡風險達16％，更能減少罹患糖尿病等慢性疾病的機率。

最新研究顯示，每日攝取約五百毫克類黃酮，相當於兩杯茶的含量，不僅能降低死亡風險達16％。（示意圖／Pixabay）

腎臟科醫師江守山在其臉書粉專分享了這項重要發現。他指出，英國貝爾法斯特女王大學研究團隊進行了為期十年的大規模追蹤調查，對象包含近十二萬五千名年齡介於50至70歲的成年人。研究結果顯示，攝取足量類黃酮不僅能降低死亡風險，還能減少9％至13％罹患心血管疾病、第二型糖尿病及呼吸系統等慢性疾病的機會。

「不同種類的類黃酮具有各自獨特的健康效益，」江守山解釋道，「有些能改善血壓，有些可抑制癌細胞生長，還有一些能減輕發炎反應。」特別值得注意的是，研究發現攝取種類最豐富的類黃酮的人群，罹患糖尿病的風險大幅降低了20％，顯示類黃酮多樣性的重要性。

類黃酮廣泛存在於各種植物性食物中，包括茶葉、洋蔥、莓果、柳橙、蘋果、葡萄、紅酒及黑巧克力等。（示意圖／Pixabay）

類黃酮廣泛存在於各種植物性食物中，包括茶葉、洋蔥、莓果、柳橙、蘋果、葡萄、紅酒及黑巧克力等。江守山建議，每日攝取多種富含類黃酮的食物和飲料，是邁向健康長壽的有效途徑。這些食物不僅美味可口，更能透過其豐富的類黃酮成分，全面提升身體健康。

研究成果已於2025年刊登在國際知名期刊《自然食品》上，為類黃酮與健康長壽的關聯提供了堅實的科學依據。這項長達十年的追蹤研究，不僅證實了類黃酮對降低死亡風險的顯著效果，也為預防慢性疾病提供了新的營養策略，讓民眾能透過日常飲食攝取這些寶貴的營養成分。

