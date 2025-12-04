每日數百噸校園廚餘衝擊去化量能 蘇俊賓提3建議源頭減量 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

行政院院會今（4）日討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規劃」報告，桃園市副市長蘇俊賓與會表示，不管是環境部或者農業部的計劃，資源投入的重點都著重投資各項廚餘的去化量能。蘇俊賓也提醒須重視「源頭減量」的投資，他指出，源頭減量若策略得當，往往可以達到更高效益的成效，這樣的過程，節省耗費的能源資源才是真正的淨零思維與環境友善。

蘇俊賓以行政院報告針對大量校園廚餘產出的因應處理方式為例，目前源頭減量的策略都僅止於惜食教育、食農教育，然而，其實各縣市中小學教育都已經大量在推動相關宣導；在教育部既有的惜食與食農教育政策推動下，目前全台每日約仍有300至500噸的營養午餐廚餘，他直言判斷「做再多惜食教育，廚餘大概也不會大幅下降」，建議應以更加科學化的方式來降低校園的營養午餐廚餘產出。

蘇俊賓提出3點建議，第一、建立科學化的廚餘成分分析，逆向檢討菜單設計與同學習慣、檢視教育部現行的營養午餐規範；第二、依據第一線的執行狀況調整顯不合理之處、最後則是藉由導入專業和科學分析；第三、豐富菜單設計與建立回饋制度。他強調，只要建立回饋和修正制度，鼓勵廚餘減量，一定可以逐步減少校園的廚餘產生量。

蘇俊賓也提到，桃園曾舉辦「校園營養午餐米其林廚神大賽」，邀集廚工與營養師共同交流準備營養午餐心得與想法。特別獲得學生肯定的廚工和營養師跟他分享，他們能夠隨時調整菜單的主要關鍵在廚餘桶，每天檢視哪些料理的廚餘產生比較多，適度調整菜色，不斷進行餐點食材的修正；如此之模式雖然是個案，但如果中央能夠投入資源並系統化，絕對可以達到顯著的源頭減量。

蘇俊賓補充，根據媒體報導，餐盒食品公會全聯會曾做出分析，營養午餐必須遵守教育部國教署菜單設計，例如訂有營養成分及熱量標準限制、不可加味精、每日需有2種蔬菜等，設計立意良善，但存在缺乏彈性以及第一線接受度的檢驗修正過程，部分菜品的接受度就是比較低，結果有些菜色幾乎是出場就可以預料到多數會淪為廚餘。

蘇俊賓指出，若依教育部目前的規範，各校持續重複製作被學生拒絕的菜色，就是「不斷循環錯誤」。校園營養午餐普遍廢棄率據了解普遍超過10%，嚴重的甚至到達30%，高達近3成，是時候應該積極檢討了。

蘇俊賓建議教育部，提出以使用者思維的整合計畫，與環境部、農業部、衛生福利部及地方政府合作，投入預算檢視菜單接受度與廚餘結構，掌握相關資訊之後再適度的針對提升午餐的豐富度進行補貼支持，鼓勵學校將廢棄率逐步降至5%以下，才能真正落實源頭減量。

對此，環境部長彭啟明表示贊同，食農教育與校園廚餘問題應從源頭著手，會積極跨部會合作研議。

照片來源：行政院提供

