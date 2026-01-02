每日曬太陽15分鐘！維生素D充足可讓生理年齡少3歲

血液中維生素D濃度充足能讓生物年齡直接年輕2.6到3歲，然而台灣高達8成民眾血中維生素D濃度不足。蕭捷健醫師建議民眾每天在溫和陽光下曬10至15分鐘，不僅能抗老化、預防骨質疏鬆，還可提升免疫力。

每天在溫和陽光下曬10至15分鐘，不僅能抗老化、預防骨質疏鬆，還可提升免疫力。（示意圖／Pixabay）

蕭捷健在臉書粉專發文表示，哈佛大學與麻省總醫院於2025年在《AJCN》（美國臨床營養學雜誌）發表研究，讓受試者每日補充2000IU的維生素D（維生素D3），結果發現能減緩端粒縮短速度，使生物年齡年輕2.6到3歲。

關於端粒的作用，蕭捷健解釋，端粒（Telomeres）位於人體DNA末端，就像鞋帶末端的塑膠套，只要塑膠套完好，鞋帶就不會散開。一旦端粒磨損殆盡，生命鞋帶DNA就會開始抽絲、分岔，細胞便會變成一攤爛泥。上述哈佛研究證實，只要體內維生素D充足，就能直接將生命時鐘回撥3年。

蕭捷健分析，台灣約有8成民眾維生素D嚴重不足，主因是防曬太徹底。民眾出門時穿抗UV外套、撐傘、塗防曬、戴大遮陽帽，把自己包得像採蜜的養蜂人，雖然成功防曬、防黑，卻也妨礙維生素D的合成。

蕭捷健分析，台灣約有8成民眾維生素D嚴重不足，主因是防曬太徹底。（示意圖／pexels）

蕭捷健強調，防曬對預防皮膚老化、皮膚癌確實很重要，這點完全沒有爭議。他指出，在溫和陽光下露出手臂或小腿曬10至15分鐘，身體製造維生素D的效率就已接近飽和，不需要曬太多。但現實生活中，很多人連那10分鐘都沒有。

蕭捷健建議，與其花5000元購買保養品來抗老、減少皺紋，他更建議民眾抽血檢驗血中維生素D濃度。若發現濃度不足，可每天曬10至15分鐘溫和陽光來補充;若因工作型態無法曬到太陽，補充維生素D保健品也是理性選擇，不僅有助抗老化，還能防止骨質疏鬆、肌肉無力、免疫力低下，並減少跌倒風險。

