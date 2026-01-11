每日苦練！削蘋果大賽小5女童秀神刀工 以13.85公尺蟬聯冠軍

（示意圖非當事人／Pixabay）

日本愛知縣豐橋市富士見小學近日舉行一年一度的傳統盛事「削蘋果皮大賽」，這項旨在教導學生正確使用刀具並培養專注力的活動。今年全校約250名學生同場競技，5年級女學生江崎桃桃香（江崎桃々香）以13.85公尺的優異成績，蟬聯全校冠軍，並將個人最佳紀錄整整推進了2.75公尺，展現出驚人的手感與毅力。

綜合日媒報導，愛知縣豐橋市富士見小學自1984年創校以來，每年都會舉辦削蘋果皮大賽，已經有超過40年歷史。比賽規則要求學生在40分鐘的限制時間內，挑戰將蘋果皮削得最長且不斷裂。比賽現場氣氛嚴肅安靜，學生們屏息凝神，甚至有人採取如蟬翼般的薄削技巧。

而去年奪下冠軍的女學生江崎桃桃香，目前5年級的她為了衛冕，她透露為了這次大賽，每日在家練習削1至2顆蘋果，即使練習過程中偶爾會削斷而感到不安，但最終在正式比賽中發揮實力，以13.85公尺蟬聯冠軍。事後她表示，保持長度的祕訣在於讓果皮寬度均勻，且果肉厚度要拿捏得極其精準。

江崎桃桃香確認連霸後，也在第一時間感謝母親的陪伴練習，並已將目光投向明年，立志挑戰15公尺大關。

校方表示，透過這項傳統行事，能讓孩子在數位時代中，重新體驗手作與深度專注的價值。而在激烈競爭過後，也有不少學生在完成挑戰後，開心品嚐親手削下的蘋果，享受努力過後的甜美成果。

