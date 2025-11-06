每日超過2000空位被浪費！ 台灣高鐵籲旅客提前1小時乘車先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵公司自11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2000多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。
台灣高鐵公司表示，在實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。
依照台灣高鐵「旅客運送契約」第17條規定：「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」；為利旅客從容候車，目前自動驗票閘門係開放對號座旅客可於票面發車時間前1小時進站，是以需要先行換票的旅客，距離原購車次之發車時間均在1小時以上，應有充足的換票時間。
高鐵公司早期為方便對號座旅客臨時調整行程，故提供權宜措施，對號座旅客免換票即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座。但觀察此現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，除造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他民眾權益。高鐵公司請旅客配合規定，發揮同理心，對號座旅客如欲提前超過一小時進站乘車，敬請先行換票再搭車，以確保自身與其他旅客權益。
