每日近30名孩童交通傷亡 靖娟基金會：謹記「集、探、轉」口訣

▲《校外教學安全Go》線上闖關遊戲進校，方便老師、同學使用平板、電腦等數位工具學習道安。（圖：靖娟基金會提供）

每天近30名孩子因事故受傷或失去生命。靖娟基金會分析近四年兒童交通事故資料則發現，在身為行人時，主要死傷肇因前三名為：穿越道路未注意左右來車、未依標誌或標線穿越道路，以及在道路上嬉戲或奔走不定。靖娟基金會特別提醒，兒童因為身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記防範視野死角「集、探、轉」口訣。

交通部公布今年1至7月交通事故死亡人數與(113)年同期比較，包括機車、高齡、酒駕及兒少等重要指標皆呈下降，惟行人死亡增加2人。然而，根據警政署統計，近四年台灣每年平均有10,476名12歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天近30名孩子因事故受傷或失去生命。

今年透過《校外教學安全Go》線上遊戲，同時分析5,766份道安測驗結果發現，仍有近一成學童不清楚「駕駛視野死角」是因車體較高大及進入駕駛眼睛看不到的範圍所造成，顯示視野死角認知有待加強。但也發現，學童在乘車與停車場安全觀念普遍正確，有高達98%知道上車第一件事是繫上安全帶；也有高達91%的學童明白，下車後應依照指示行走且不在車輛四周逗留、97%的學童認知停車場並非遊戲場所。

靖娟基金會特別提醒，兒童因為身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記防範視野死角「集、探、轉」口訣：「集」中注意力，專心行走、專注行車；左右「轉」確認，左右查看來車與行人；「探」頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。

為深化兒童交通安全意識，遠通電收今年再與靖娟基金會合作推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲與道安測驗，透過沉浸式互動情境，宣導兒童乘車安全須知，並提醒學童於位處停車場時，應避免在大車周邊逗留與奔跑，以降低事故風險。