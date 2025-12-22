每日近30名孩童交通傷亡 靖娟、遠通、uTagGo 合推線上道安遊戲進校園
為守護弱勢交通族群(Vulnerable Individual Protection Services, VIPS)用路安全，遠通電收、遠創智慧uTagGo、靖娟兒童安全文教基金會與徐元智先生紀念基金會，今(114)年共同推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲，透過模擬校外教學情境，持續教導兒童乘車、停車場等道安知識。遊戲測驗雖顯示學童安全意識普遍提升，但仍有近一成學童不清楚「視野死角」成因，需加強宣導「集、轉、探」維護自身安全。
交通部公布今年1至7月交通事故死亡人數與(113)年同期比較，包括機車、高齡、酒駕及兒少等重要指標皆呈下降，惟行人死亡增加2人。另根據警政署統計，近四年台灣每年平均有10,476名12歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天近30名孩子因事故受傷或失去生命。
靖娟基金會分析近四年兒童交通事故資料則發現，兒童身為行人與乘客時為兩大高風險情境。在身為行人時，主要死傷肇因前三名為：穿越道路未注意左右來車、未依標誌或標線穿越道路，以及在道路上嬉戲或奔走不定。
為深化兒童交通安全意識，遠通電收今年再與靖娟基金會合作推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲與道安測驗，透過沉浸式互動情境，宣導兒童乘車安全須知，並提醒學童於位處停車場時，應避免在大車周邊逗留與奔跑，以降低事故風險。
遠通電收表示，自107年起即參與靖娟「小黃帽計畫」，並合力製作三部「兒童道安數位教材」及交通安全繪本提供全台小學免費申請。加總今年推出的線上道安遊戲，累計超過3,500所學校申請、觸及超過35萬名學童，持續縮短城鄉道安教育落差。
視野死角是關鍵風險 靖娟提醒：兒童身形矮小更危險
今年透過《校外教學安全Go》線上遊戲，同時分析5,766份道安測驗結果發現，仍有近一成學童不清楚「駕駛視野死角」是因車體較高大及進入駕駛眼睛看不到的範圍所造成，顯示視野死角認知有待加強。但也發現，學童在乘車與停車場安全觀念普遍正確，有高達98%知道上車第一件事是繫上安全帶；也有高達91%的學童明白，下車後應依照指示行走且不在車輛四周逗留、97%的學童認知停車場並非遊戲場所。
有鑒於此，靖娟基金會特別提醒，兒童因為身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記防範視野死角「集、探、轉」口訣：「集」中注意力，專心行走、專注行車；左右「轉」確認，左右查看來車與行人；「探」頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。
攜手全民推廣人本交通 國道服務區推廣「停讓文化」
遠通電收持續將ETC服務延伸至停車場域，並擴大道安守護範圍。今年除與靖娟合作線上道安教育外，亦與交通部、高公局、國道公路警察局等夥伴合作，於國道清水服務區舉辦「道安童樂會」，透過寓教於樂方式，於國道服務區推廣「停讓文化」，從小紮根人本交通觀念，並呼籲更多公益夥伴共同為交通安全環境盡一份心力。
圖/遠通、uTagGo攜手靖娟基金會推動《校外教學安全Go》線上闖關遊戲進校，方便老師、同學使用平板、電腦等數位工具學習道安。
圖/《校外教學安全Go》線上闖關遊戲，運用校外教學場景，融入宣導停車場與乘車安全等道安知識。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為每日近30名孩童交通傷亡 靖娟、遠通、uTagGo 合推線上道安遊戲進校園
其他人也在看
這6處雲林親子景點太療癒 和風美拍、萌寵互動、免門票莊園成熱門亮點
雲林有許多讓大人小孩都會笑開懷的療癒天地，大家去過了嗎? 從充滿日系氛圍、還能餵萌寵的和風莊園，到以乳牛為主角的遊樂牧場、免費入園的可可巧克力主題園區，再到夢幻兔子神社、落羽松秘境與超可愛積木主題公園，每一站都是充滿驚喜與回憶點的必玩亮點，把雲林變成孩子的快樂遊樂場吧！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 9 小時前 ・ 5
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 1
太平洋溫泉季溫暖落幕 花縣府感謝旅人共創縱谷最美冬日記憶
花蓮縣政府主辦的2025太平洋溫泉季圓滿落幕。今年以小石花為核心視覺，活動突破以往著重光影策展的模式，結合溫泉文化、自然地景與沉浸式體驗，串聯瑞穗英雄泉與安通美人湯，推出結合食、住、遊、購、行等多元溫泉體驗，打造從早到晚、宜動宜靜的冬季旅遊亮點。花蓮縣政府預告，活動中吸引眾多遊客爭相拍照打卡，位於瑞穗溫泉公園的城市IP「小石花」充氣藝術裝置，活動後雖然暫時謝幕，但很快將在縣內其他地方展出，讓代表花蓮堅韌與迎向光明的意象能為更多在地民眾及遊客帶來鼓舞，敬請大家期待！舉辦迄今已進入第六年的太平洋溫泉季（見圖），今年導入花蓮全新城市IP「小石花」，以療癒可愛的角色形象串起市集、旅宿、DIY、夜間光影與地區導覽，並特別將陳普老師的小石花藝術裝置搬進瑞穗溫泉公園內，讓所有來展區的朋 ...台灣新生報 ・ 6 小時前 ・ 1
黃國昌汐止祝福耶誕快樂 孩童追人造雪嗨翻天
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午前往新北市汐止原興廣場，與民眾黨有意角逐新北市（汐止、金山、萬里）議員席次的陳語婕攜手舉辦親子公益活動，與汐止民眾提前歡度耶誕節；舞台前方出現應景的雪花製造機，現場有些大膽的孩童跑過去摸人造雪花，當摸到雪花開心不已。主辦單位表示，現場義賣活動所得，將全數投入公益活動。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
影／暖食暖心迎冬至 臺中市勞工總工會攜手守護太平弱勢族群
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在寒冬將至之際，為讓弱勢家庭、獨居長者與有需求的民眾在歲末之際感受到社區支互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 18
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 104
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 10 小時前 ・ 8
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 12
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 50
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 324
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 281
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 6 小時前 ・ 1
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 34
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 159
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 148