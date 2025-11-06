每日逾2千座位遭浪費！高鐵11/10起取消彈性乘車 提前搭車旅客須「先換票再進站」

高鐵自11月10日起，將取消彈性乘車，對號座旅客若提前1小時搭車，需先換票。（本刊資料照）

台灣高鐵公司指出，對號座旅客若未通過自動驗票閘門查驗，平均每天造成超過2,000個座位浪費，每月更累積超過6萬個空位，導致許多有購票需求的旅客無法訂到座位。為改善座位利用率、保障乘客權益，高鐵宣布自11月10日起正式落實新制：旅客若提前超過1小時搭車，必須先行換票，才能進站乘車。

釋出空位 呼籲發揮同理心

高鐵公司表示，新措施是為了「避免座位被浪費」，並呼籲民眾若需提前搭乘，務必先辦理換票手續，以利將原車次空位釋出，讓其他需要的旅客能購得車票。

設置快速窗口 手機票也可線上操作

高鐵強調，在新制實施初期，各車站將設置「快速換票窗口」協助旅客節省時間。持電子票證的旅客，也可直接透過手機進行退票與重購，無須至現場排隊，流程更便利。

若旅客遇到特殊情況，例如緊急醫療需求、家人突發狀況等，也可主動向車站人員說明，將獲得即時協助與彈性處理。

依契約規範執行 過往寬容措施將取消

根據《旅客運送契約》第17條規定，對號座車票僅限票面指定的日期、車次與區間有效。目前高鐵自動閘門已開放旅客可於開車前1小時進站，因此提前搭乘者理應有足夠時間辦理換票。

高鐵指出，過去曾為方便臨時調整行程的乘客，開放人工閘門免換票搭乘其他班次，但此措施導致假日或疏運期間未換票提前搭車現象頻繁，不僅造成座位閒置，也影響其他乘客權益。

高鐵籲配合規定 共創順暢搭乘環境

高鐵公司呼籲旅客配合新制，若欲提前超過1小時乘車，請「先換票再上車」，以確保自身及其他旅客的乘車權益，共同維護更順暢、公平的搭乘環境。

