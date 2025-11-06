每日逾2千空位被浪費！高鐵11/10起「提前搭車得先換票」不得直搭自由座

記者李育道／台北報導

台灣高鐵運量屢創新高，但根據統計，每月仍有超過6萬個空位遭浪費，導致部分旅客想買票卻買不到。為避免座位閒置、保障購票權益，高鐵公司宣布自11月10日起，將加強執行「對號座旅客若提早1小時以上搭車，須先行換票」的規定。高鐵呼籲旅客發揮同理心，若臨時提早搭車，務必先辦理換票，以便釋出原座位，讓其他有需求的旅客能順利購票。

台灣高鐵公司表示，早期為方便對號座旅客臨時調整行程，故提供權宜措施，對號座旅客免換票即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座。惟觀察此現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，除造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他民眾權益。

台灣高鐵內部統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。因此宣布自11月10日起，將加強執行「對號座旅客若提早1小時以上搭車，須先行換票」的規定。

台灣高鐵表示，在實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）敬請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。

11月10日起，將加強執行「對號座旅客若提早1小時以上搭車，須先行換票」的規定。（示意圖／資料照）

台灣高鐵進一步說明，依照台灣高鐵《旅客運送契約》第17條規定「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」；為利旅客從容候車，目前自動驗票閘門係開放對號座旅客可於票面發車時間前1小時進站，是以需要先行換票的旅客，距離原購車次之發車時間均在1小時以上，應有充足的換票時間。

最後，台灣高鐵呼籲旅客發揮同理心，若臨時提早搭車，務必先辦理換票，以便釋出原座位，讓其他有需求的旅客能順利購票。

