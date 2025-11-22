每日郵報母公司收購每日電訊報 簽5億英鎊協議
（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國小報「每日郵報」母公司「每日郵報與通用信託集團」今天表示，已與美國與阿布達比合資企業RedBird IMI達成一項5億英鎊收購協議，目標為買下「每日電訊報」。
「每日郵報與通用信託集團」（DMGT）在發給法新社的新聞稿中表示，該集團已與RedBird IMI簽署協議，將以5億英鎊（約新台幣210億元）價格收購「電訊傳媒集團」（Telegraph Media Group）。
這樁潛在收購案，可能使DMGT成為英國最具規模的右派媒體集團之一，並預料將面臨競爭監管機關的審查。
消息曝光前，美國投資公司紅鳥資本（Redbird Capital Partners）上週突然退出先前的收購計畫，使「每日電訊報」（The Telegraph）的未來再添變數，也讓這宗因政府干預而延宕多時的出售案再度拉長。
DMGT表示，雙方將進入排他性洽談階段，以敲定交易細節，且「預期協議很快就能完成」。
DMGT指出，這項收購將為每日電訊報員工帶來「急需的確定感與信心」；該報自兩年多前求售以來，一直處於未定狀態。
DMGT表示他們計劃「加速」每日電訊報的國際拓展，重點放在美國市場，同時強調每日電訊報將維持編採獨立，不受集團內其他媒體影響。
RedBird IMI是紅鳥資本與阿布達比「國際媒體投資公司」（International Media Investments）的合資企業，雙方於2023年底曾達成收購電訊傳媒集團的協議。
不過，先前的英國保守黨政府以阿布達比有新聞審查紀錄恐影響言論自由為由，火速介入要求再次出售。
保守黨政府也修法，禁止外國勢力掌控英國報紙。（編譯：蔡佳敏）1141123
