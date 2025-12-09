每日飄雪不停歇！「Chill 雪奇遇幸福降臨」

圖▲每日降雪時段為18:00–21:00，整點準時飄雪5分鐘。（圖/苗栗縣政府文化觀光局提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

今年冬天最夢幻的「雪國」場景，不在遙遠的北國，而是在溫暖感動的苗栗！為了實現大家對雪景的期待，苗栗竹南運動公園於即日起到明年1月4日推出「Chill 雪奇遇」活動，每晚都有浪漫雪花緩緩飄落，不必遠行就能沉浸在如夢似幻的冬日雪景中，與親友共度幸福時光。

圖▲「2025苗栗耶誕城chill雪奇遇」光環境裝置藝術。

文化觀光局局長林彥甫表示，今年耶誕城每天夜晚皆有雪花定時飄落，燈光映照下如細羽輕舞，彷彿置身童話般的雪國，浪漫氛圍讓人忍不住停下腳步、抬頭微笑；「Chill 雪奇遇」每日降雪時段為18:00–21:00，整點準時飄雪，每次約5分鐘，是拍下年度最美冬季照片、感受節慶溫度的絕佳時刻。尤其在最歡樂的耶誕週，12/19–12/24更推出限定驚喜活動，只要完成指定小任務，即有機會獲得限量精美小禮物，讓冬夜的歡笑與感動雙倍升溫。無論是與家人漫遊、與戀人牽手約會，或與好友一起拍照打卡，都能在雪花與暖光交織的夜色中，留下一段最幸福、最難忘的耶誕回憶。

縣長鍾東錦表示，今年「苗栗耶誕城」以更豐富的燈光藝術與沉浸式雪景打造節慶場景，讓城市在冬夜閃耀溫暖光芒。活動主題「Chill 雪奇遇」象徵輕鬆愉快，也象徵一場浪漫相遇的驚喜。雪白與暖光交織，串連主樹、步道及周邊光景，營造柔美又溫度十足的耶誕氛圍，希望每位來訪者都能放慢步伐、感受冬季幸福的細膩與美好。

圖▲豐富的燈光藝術與沉浸式雪景打造節慶場景。

這個冬天，不用再羨慕別人的雪景照片，穿上您最喜歡的冬裝，和家人朋友一起到竹南運動公園，捕捉屬於自己的冬日雪景，讓今年的耶誕節變得更加溫馨浪漫，您的夢幻冬季大片，正在苗栗等您開拍！

詳細活動參與訊息請至苗栗玩透透粉絲專頁：https://reurl.cc/eyGxDR