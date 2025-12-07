每日「3至4杯咖啡」抗老化！研究：細胞年輕5歲助長壽

咖啡除了提神醒腦外，適量飲用更可能延緩老化。最新研究指出，每天飲用三至四杯咖啡的人，端粒長度相當於生物年齡年輕約五歲，有助延長壽命；但若每日攝取五杯以上，反而可能加速細胞老化，造成反效果。

每日飲用三至四杯咖啡的族群端粒最長，而不喝咖啡者與每日飲用五杯以上者的端粒則明顯較短。（示意圖／Pixabay）

一項研究發現，咖啡攝取量與端粒長度呈「倒J型曲線」關係，每日飲用三至四杯咖啡的族群端粒最長，而不喝咖啡者與每日飲用五杯以上者的端粒則明顯較短。食安專家韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」中解釋，這項刊登於《BMJ Mental Health》的研究已排除年齡、性別、種族、吸菸年數及精神疾病診斷等因素影響。

端粒體是什麼？韋恩說明，端粒位於染色體末端，由重複的鹼基對組成，如同保護蓋防止染色體磨損。隨著年齡增長與細胞分裂次數增加，端粒逐漸縮短，最終導致細胞無法分裂而死亡，這是自然老化過程的一部分，也與癌症、心血管疾病等退化性疾病風險上升相關。因此，維持端粒長度被視為抗老化的重要策略。

端粒位於染色體末端，由重複的鹼基對組成，如同保護蓋防止染色體磨損。（示意圖／Pixabay）

為何咖啡能延緩端粒縮短？韋恩提出幾種合理假說：咖啡富含抗氧化與抗發炎成分，可減少端粒受損；咖啡因可能影響端粒酶（telomerase）活性；而憂鬱等精神疾病患者因體內氧化壓力與慢性發炎指數較高，更能從適量咖啡中獲益。

然而，韋恩也特別提醒，每日飲用超過五杯咖啡不具保護效果，反而可能增加自由基產生，加速端粒縮短。雖然這項研究無法證明咖啡與端粒長度、抗老化之間的因果關係，但研究結果仍為咖啡適量飲用的健康效益提供了新的科學依據。

