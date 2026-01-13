每早只喝一杯黑咖啡「不瘦還更累」 醫：2.5萬顆微塑膠害的！

許多民眾在減重過程中忽略容器安全問題，導致不知不覺攝入干擾代謝的化學物質。台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任表示，一名35歲公關經理雅婷每天只喝熱美式咖啡維持身材，體重卻毫無變化，還伴隨疲倦與水腫症狀，經內分泌科檢查後發現，問題出在盛裝熱飲的外帶紙杯。

一名女子每天只喝熱美式咖啡維持身材，體重卻毫無變化，還伴隨疲倦與水腫症狀。（圖／中天新聞）

林毅欣主任表示，常見外帶紙杯內層塗有聚乙烯防水淋膜，並非單純紙漿構成。印度理工學院發表於《危險材料期刊》的研究顯示，當淋膜接觸攝氏85至90度熱水時，穩定性會大幅下降。數據顯示，盛裝熱飲僅15分鐘後，淋膜就會降解並釋放約2萬5000顆微米級微塑膠微粒，同時伴隨鉻、鎘等重金屬離子。

這些肉眼看不見的塑膠碎片進入人體後難以分解，長期累積可能引發慢性細胞發炎反應。林毅欣主任提醒，民眾以為只是喝下提神熱咖啡，實際上同時攝入成千上萬顆微塑膠微粒。

數據顯示，盛裝熱飲僅15分鐘後，淋膜就會降解並釋放約2萬5000顆微米級微塑膠微粒，同時伴隨鉻、鎘等重金屬離子。 （示意圖／Pixabay）

除了物理性微塑膠堆積，紙杯溶出的化學物質屬於環境荷爾蒙，會模擬雌激素作用並發出錯誤生物訊號。林毅欣主任解釋，這些化學毒素會干擾甲狀腺與胰島素正常運作，誤導身體進入「儲存能量」模式，使新陳代謝率顯著下降，導致人體更容易囤積脂肪且難以消耗。即便飲用無熱量飲料，仍會受到這些致胖因子影響。

林毅欣主任建議，若無法避免購買外帶熱飲，務必自備不鏽鋼或陶瓷材質保溫杯，這不僅是環保選擇，更能斬斷讓身體發炎、阻礙代謝的隱形源頭，真正找回對體重的控制權。

