每晚被嗆醒！醫揪「1問題」成隱形健康殺手

▲有個案晚上鼾聲如雷，甚至每晚被胃酸逆流嗆醒，感覺胸悶不適，診斷是夜間型胃食道逆流，也提醒，要留意睡眠呼吸中止症候群。（示意圖／取自shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 51歲男性因工作常交際應酬，每晚吃得多還得拼酒助興，導致返家後往往倒頭就睡，結果不僅鼾聲如雷惹怒另一半，每晚更被胃酸逆流嗆醒，感覺胸口悶與腹脹不適，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」。醫師警告，睡眠呼吸中止症候群更是「隱形健康殺手」，建議3方並行。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源指出，個案另一半陪同就醫時，提到每晚睡覺時打呼聲大，偶爾還會出現短暫喘不過氣的停頓，「被嚇到以為是沒有呼吸了」，患者也描述最近幾週經常在夜裡被胸口灼熱、喉嚨胃食道逆流驚醒，擔心身體出了問題，於是才來門診求助。



江承源問診、評估後，研判前述症狀高度符合「夜間型胃食道逆流」病徵，加上胃食道逆流，若合併打呼與白天精神不濟等狀況，背後還潛藏另一個被忽略的關鍵問題是「睡眠呼吸中止症」。

廣告 廣告

江承源指出，夜間胃食道逆流多發生於平躺與肌肉放鬆的睡眠狀態，胃酸更容易逆流至食道，造成火燒心、胸悶或突然驚醒，部分患者還會伴隨心悸與恐慌感，感覺像是心臟疾病，但多數情況其實並非心臟本身異常。

合併6症狀 醫：睡眠呼吸中止症機率提高

江承源說，根據臨床研究發現，若患者同時合併打呼、白天嗜睡、體重偏高、腹部肥胖、早上口乾頭痛或睡眠品質差等情況，睡眠呼吸中止的機率明顯提高，尤其是應酬飲酒常成為兩者的共同放大因子，因為酒精會降低上呼吸道與食道括約肌張力，影響睡眠結構，也可能同時加重打呼與胃酸逆流。



一旦睡眠呼吸中止發作時，患者會因呼吸道暫時塌陷，患者會用力吸氣，造成胸腔內負壓增加，這股抽吸力容易把胃內容物往上拉，使胃酸逆流進入食道，形成夜間反覆驚醒與睡眠破碎的惡性循環，這也是部分患者即使規律服用抑酸藥物，夜間症狀仍反覆發作的原因。



江承源提醒，藥物是必要治療工具，但不是唯一答案，症狀改善後應評估減量或停藥，更關鍵的是體重與生活型態的調整。

江承源呼籲，如果夜間反覆出現火燒心與心悸，是身體發出的警訊，胃食道逆流不只是腸胃問題，夜間症狀更可能牽涉到睡眠與呼吸，對於應酬頻繁、飲酒後容易打呼的中年族群，不僅靠抑酸藥撐過夜晚，更要把睡眠呼吸中止與體重管理一併納入評估，才能真正打破惡性循環，找回好的睡眠與健康。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

流感疫情估「1月下旬」進入流行期！疾管署：春節前後達高峰

配眼鏡注意！《驗光人員法》緩衝期落日 違者最高可罰15萬

男臉冒「小斑塊」以為痣！就醫揪出癌 醫揭1行為風險高