每月上萬件！詐騙猖狂 命理師點名5生肖：今年要注意

詐騙防不勝防，處處小心才是上策，也有命理老師提醒，2026丙午馬年有5個生肖要特別注意，其中生肖鼠若不謹慎恐被詐騙。（示意圖／photoAC）





詐騙防不勝防，處處小心才是上策，也有命理老師提醒，2026丙午馬年有5個生肖要特別注意，其中生肖鼠若不謹慎恐被詐騙。

詐騙猖獗

根據「165打詐儀表板」數據，每月詐騙案件受理數1.3萬件以上，也就是說「每3分鐘就會發生1件」，每月財產損失金額更高達約60億元以上，其中又以「假投資詐騙」佔大宗，利用民眾渴望快速致富的心理，讓不少人不僅守不住積蓄，還一夕破財。

對此，命理老師湯鎮瑋點名3生肖，在2026丙午馬年要特別注意，其中生肖鼠最須留意，容易因「投資」被詐騙。

新年5生肖要警惕

生肖馬

屬馬的人坐太歲，在新的一年要更耐得住性子，越有耐心事業財運就會更躍進。

生肖鼠

屬鼠的人正沖太歲，大耗星入座，錢財的管控一定要好，若亂投資、亂相信朋友，很容易被詐騙，錢財一掃而空。

生肖兔

屬兔的人偏沖太歲，新的一年很容易遇到豬隊友，一定要親力親為，不要太相信別人，否則事情可能會越做越多。

生肖雞

屬雞的人偏沖太歲，新的一年一定要多修福報、廣結善緣，若過於越享受，可能會越來越難受。

生肖牛

屬牛的人是害太歲，不要太過於自負，要著重團隊的合作、多聽別人的意見，若耳根子太硬聽不進建言，反而會害到自己。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

冷氣團下的巧合？她進電梯5個全撞衫 網笑翻一片

「豐生茶館」開8天就歇業！店家證實：改善後重新營運

不是路易莎、85度C！網路聲量連鎖咖啡品牌TOP1是它

