每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

一對來自克利夫蘭的亞裔外科專科醫生夫婦，月收入共約4.6萬元，卻和三個孩子住在30萬元的房子，過著簡樸生活；他們的財務壓力並非來自托兒費、債務或房貸，而是來自夫家父母不僅要錢，且還想愈要愈多。

這對夫婦的女方致電理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)的節目「拉姆齊秀」(The Ramsey Show)，想知道如何在不破壞婚姻的情況下，停止向公婆支付巨額費用。她說她丈夫是韓裔移民的獨生子，小時候曾向父母承諾一旦成為醫生就會照顧他們，這在12歲時是美好的願望，但到40歲時卻成了沉重的負擔。

幾個月前，她的公婆買了一棟價值120萬元的房子，然後開始情緒勒索，逼迫丈夫承擔全部房貸，並要求他「盡快」付更多錢。最初這筆錢也是真心誠意的孝親費，如今演變成每月6000元款項，而且公婆還計畫翻倍到1萬2000元；同時夫妻倆各背了約34萬元的醫學院債務，開著相對普通的車。所幸女方父母雖是月光族，卻從未向夫妻倆要過一分錢。

節目共同主持人、金融專家卡米爾(George Kamel)聽完故事，立刻表示這等同每個月都在付13%的「父母稅」，不過真正急迫的問題並非所謂的父母稅，而是丈夫每月瞞著妻子匯款數千元，把家庭收入視作自己的錢，這種秘密和財務分裂更容易滋長情緒勒索。

樂齡會(AARP)一項研究顯示，目前6300萬民眾為年長的父母提供無償照護，約占成年人口的25%，費用平均為每年7200元。卡米爾說，當高收入族群覺得要為自己父母的生活負責時(尤其是那些買豪宅並指望子女補貼的父母)，界線很快就會變得模糊不清，「關鍵問題在於你們夫妻在財務目標上沒有達成一致」，而這種財務安排會引發不滿。

兩位節目主持人提供了一些建議：首先要達成一致，夫妻倆靜下來制定清晰的五到十年目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。接著是統一財務，關閉各自的帳戶，使用同一個家庭帳戶，以消除祕密、埋怨或各付各的消費決策。向公婆解釋為何需要改變金錢援助時，要以夫婦的財務優先事項為依據；如果公婆還是要援助，務必請他們清楚列出需求、預算、退休計畫，這樣才能確保他們真的需要這筆錢，而非情緒勒索。

