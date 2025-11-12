每月定存十萬放郵局，「健保補充保費」要繳2.11%…股息房租收入逾2萬「通通要繳」，退休族怎因應？
衛福部近日宣布，健保補充保費將啟動重大改革，預計最快於116年（2027）實施「年度結算制」。屆時，民眾一整年內的利息、股利與租金，只要合計超過2萬元，就必須繳納2.11%的補充保費；此外，高額獎金若超過基本工資4倍（約11.4萬元）也納入課徵範圍。官方估計，全台約有480萬人受影響，健保基金每年將增加100至200億元收入。
年度合併課徵，「拆單避費」走入歷史
新制重點包括3項：
●由單筆課徵改為年度累計——不論領息、股息或租金，只要全年合計超過2萬元，便需繳交補充保費。
●扣繳上限自1,000萬元提高至5,000萬元，避免高所得者拆分報酬以逃避課費。
●所有非薪資性收入須全年合併申報，杜絕過去常見的「分散入帳避費」策略。
換句話說，過去民眾習慣「多筆小額領取」的節費方法將失效。尤其對領息族、退休族及小資投資人影響最深，因為定存、ETF配息或包租收入，都將被納入年總額計算。
退休族靠利息生活也「逃不掉」？
健保補充保費新制一出，旋即掀起網路熱議，不少民眾抱怨：「退休靠利息過活也要繳，合理嗎？」
以目前郵局一年期定存利率1.725%為例，目前民眾每月定存10萬元、全年共120萬，每月可領息1,725元，未達2萬門檻不用繳補充保費。但若改成年度結算，那麼一年領到的利息為1,725元 X 12月＝20,700元，約須繳交20,700元 X 2.11%≒437元補充保費。
而若是長期投資高股息ETF，每月配息領1.99萬元者，股利為1.99萬X 12月＝23.88萬元，要繳交23.88萬X 2.11%＝5000元補充保費；一年領息100萬的話，全年就要繳21,100元。
這讓不少上班族與退休族直呼：「以前分散領息免繳，現在一毛都逃不掉！」投資族群擔心，新制恐導致市場資金轉向低配息或不配息的ETF，也有人考慮改投海外資產以利用免稅額。
不過行政院強調，新制目的是「讓制度更公平、補足健保財源」，並表示將研究是否能針對低收入或退休族設計緩衝機制。
買0056月領17萬，保費不到1800元仍划算
對此，理財作家「樂活大叔」施昇輝直言，若只是中小額投資，不必過度焦慮。他試算，假設靠0056一年領200萬元股息，其中100萬元屬於股利所得，需繳2.11萬元補充保費。「換算每個月不到1800元，相比每個月領將近17萬元，我覺得還好吧！」而若真的一毛錢都不想被課，就別買0056或其他高股息ETF。
另外他也提醒，即使買非高股息ETF，如0050也有可能被課健保補充費。施昇輝舉例，若是從0050掛牌就開始月月定期買入1張，迄今已累積264張，分割後更膨脹到1,056張。「一年只要配1元股息，就有105.6萬元的股息，當然也會被課到健保補充費。」
至於轉投美股是否更划算？施昇輝提醒，美股雖不會被課健保補充費，但須繳納30%股息稅，還可能面臨匯率損失，扣繳的費用「可能比健保補充費還多！」
ETF不配息，「複利效果」更好
投資達人艾蜜莉則從另一角度分析。她指出，很多ETF配發股息的頻率從年配改季配，除了讓投資人能更快收到股息、領息更有感之外，也是因為全年股息分成4次下去配，相對不容易超出單筆2萬的門檻，「但這一改，再也不能靠拆單避掉健保費了。」
但此舉反而可能促使市場更重視「報酬率以外的問題」，包括稅金、扣費、健保等，「每一層都會吃掉複利的成果」。
如果市場能推出「不配息」、同樣「追蹤臺灣50指數」的市值型ETF，讓報酬自動再投入，不僅可發揮複利，還能兼顧長期成長與節稅效益。她直言：「或許下一檔能夠兼顧市值型、低費率、又不配息的ETF， 就是台股ETF市場真正缺的一塊拼圖？」
4理財調整建議：提前盤點、留意風險
面對「年度結算制」，專家則建議民眾可從4方向提前準備：
1、盤點全年非薪資收入：包括股利、利息與租金，預估是否會超過2萬元門檻，提早做資金規劃。
2、調整ETF投資比例：可降低高配息ETF佔比，改持長期成長型或不配息標的，讓資金自動再投入，兼顧節稅與報酬。
3、適度海外分散：若考慮海外投資，務必注意美國股息稅與匯率風險，勿盲目「為避費而投資」。
4、對於靠定存、房租生活的退休族，也建議適度分散存款或調整租賃方式，避免因「年結超額」導致意外負擔。
