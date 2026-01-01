每月幫自己「加薪」4萬多 美髮女會計6年吞300多萬下場出爐
〔記者王捷／台南報導〕蔡姓女會計師在美髮店任會計近6年私吞300多萬元，一審以業務侵占判處2年半，由於刑期在2年以下才有緩刑機會，因此她以認罪為由上訴求減刑，但高等法院台南分院認為她未賠償損失，改判2年2個月，全案不能上訴。
蔡女任職美髮店期間，利用匯發薪資與掌管店面營收的機會，把接續侵占薪資、營業額，並在現金收支明細等電磁紀錄虛列貨款、雜支等支出，造成方姓告訴人財產損害，從犯罪所得300多萬元推算，她一個月差不多給自己「加薪」4萬多。
一審台南地方法院以業務侵占判處2年半，蔡女上訴後，當庭確認僅爭執量刑與緩刑，對犯罪事實、罪名與沒收均不爭執。她與辯護人主張，偵查中曾具狀自首，請求以自首規定減刑並改判得易科罰金，另請法院給予緩刑機會。
二審認為，自首的要件是要在偵查機關尚未發覺前主動申告並接受裁判，但蔡女自首內容僅屬任職期間侵占的一部分，且對侵占模式與金額供述前後不一，原審審理時也僅坦承部分，難認符合自首要件，蔡女曾自陳透過多匯薪資侵占，每月多匯1萬至2萬元，並非一次10萬元，另有挪用營收等情形。
審酌蔡女侵占期間將近6年、金額累積達300多萬元，也沒有與方姓負責人和解或填補損害，但她在二審已坦承全部犯行並表達悔意，所以二審認為一審未及審酌犯後態度而量刑偏重，改判2年2月。法院並指出，改判刑度已逾2年且未獲被害人諒解，不符緩刑要件，全案不得上訴。
