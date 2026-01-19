每月拿5000嫌不夠 蘆洲啃老男要求加碼不成狠弒雙親

新北市蘆洲區近日發生弒親血案。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區發生震驚社會的弒親命案，36歲男子廖聰賢長期無固定工作，退伍後僅偶爾打零工維生，生活開銷幾乎全由經營蔥油餅小貨車的父母負擔，每月還可向家中領取5,000元零用錢。警方調查，廖男疑因不滿零用錢太少、要求「加碼」遭拒，情緒失控持刀行凶，最終釀成雙親共37刀慘死的悲劇。

每月5,000元零用錢嫌不夠

警方指出，廖聰賢多年來沒有穩定收入，沒工作時就待在家中，生活費、吃住幾乎全靠父母支應，是典型的啃老族。近年父母每月僅給他5,000元零用錢，有時甚至延後或未給，廖男多次表達不滿，要求增加金額遭拒，怨氣逐漸累積。

廣告 廣告

17日當天，廖男再度向母親要錢，起初遭拒後雖拿到5,000元，仍不滿足，繼續要求加碼，引來父母責罵。警方指出，廖男長期堆疊的負面情緒在當下全面爆發，隨即取出事先藏在家中的開山刀，對父母痛下殺手。

金錢糾紛 還是另有隱情？

廖男落網後供稱，自己從小被父母嚴格管教、打罵到大，早就對父母心生怨恨，坦承預謀買刀行凶。不過他的說詞反覆，一度稱先殺母親，後又改口先殺父親。警方鑑識發現，母親血跡較乾、父親血跡較濕，顯示母親可能先遇害，與廖男供述出現落差，真正動機仍待釐清。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導

從小被打罵是殺機？ 蘆洲弒親逆子落網認「早就想殺人」

蘆洲弒親案父母手上滿是刀傷 高大成揭背後原因：賭對方不會真的動刀

吃不到了！蘆洲蔥油餅夫妻過世「永久歇業」 網悲悼：老闆、老闆娘辛苦了