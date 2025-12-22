每月最低10元！桃園2026元旦起開徵汙水下水道使用費

桃園市政府宣布，2026年元旦起開徵「下水道使用費」，費率為每度1元，比北北高的每度5元更低，首波徵收對象為已接管的逾27萬用戶，將和自來水費帳單合併收取。

桃園市將在2026年元旦起加收「汙水下水道使用費」，盼以使用者付費的方式進一步改善汙水處理方式。（圖／桃園市水務局提供）

台北市、新北市、高雄市早年已陸續開徵汙水下水道費用，收費標準為每度5元，桃園市也將在2026年1月1日元旦起徵收該項費用，每度費率僅1元，達全國最低。桃園市政府說明，費率設定是考量民生經濟壓力而來，在推動「使用者付費、共創潔淨」的同時，不加重民眾負擔，又能妥善處理汙水，讓河川回歸清澈與生機。

截至2025年10月底，汙水下水道接管用戶超過27萬戶，若以每戶每月平均用水10度至20度計算，每月負擔僅10元到20元不等，將與自來水費帳單合併收取。

桃園市目前規劃有12處汙水下水道系統，未來將持續加速推動建設，提升接管率，改善河川水質、減少環境污染，讓市民享有更乾淨、更宜居的生活環境。

