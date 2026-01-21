每月最高領3000元！桃園疊加補助教師行政獎金 估4500人受惠

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（21）日上午主持市政會議時表示，教育現場長期面臨行政人力吃緊問題，校長及兼任行政工作的教師除教學本務外，仍須承擔大量行政業務，影響教學能量與人力穩定。因應教育部日前通令各縣市發給教師兼任行政工作獎金，市府決定同步加碼補助，以實際行動肯定第一線教育行政人員的付出。

張善政指出，依教育部規定，自去（114）年9月1日起回溯發放教師兼任行政工作獎金，並依學校規模及職務層級核給不同金額，其中校長每月最高可領2000元，並依序遞減。市府考量教育行政工作實際負擔沉重，尤其基層教師身兼多職情形普遍，更需要制度性支持，因此決定在教育部補助基礎上，由市府再行加碼，每人每月加發1000元。

張善政進一步說明，加碼後依教育部三級制標準，大型學校（50班以上）校長每月最高可領3000元；同級學校主任及組長每月最高可領2500元；未滿50班之中小型學校，校長及兼任行政教師每月最高可領2000元，全市預估將有超過4500位校長及教師受惠。

張善政表示，市府近年持續推動營養午餐免費、教師研習支持及校園行政減量等政策，逐步改善教育工作環境。此次加碼教師行政獎金，盼透過制度化的實質回饋，讓教育人員感受到支持與肯定，進一步穩定校園行政運作，提升整體教育品質。

