每月激戰6、7次「沒錢被分手」！小王公審人妻：床功夫真厲害…下場慘

記者陳弘逸／高雄報導

屏東瓦斯行老闆大壯（化名）跟人妻小花（化名）偷情，事後因沒錢支付女方生活費被分手，竟憤而上臉書公開留言「你的女人四處給你戴綠帽……床上搖的功夫真厲害」，小花丈夫小綠（化名）憤而提告求償。大壯遭判賠50萬元，上訴二審又吞敗，全案定讞。

判決指出，男子小綠（化名）2021年9月17日跟女子小花（化名）登記結婚，育有1名子女，未料，婚姻遭小王大壯（化名）介入，對方還在臉書發文，「你的女人四處給你戴綠帽……跟我住、拿我的錢，當然也陪睡，床上搖的功夫真厲害」。

此外，大壯還在2022年6月29日下午3時許，傳偷情時拍攝的私密照給小綠，讓人夫氣到對小王提告求償150精神慰撫金。

大壯坦承，雙方在越南小吃店認識並交往，每月發生3至4次性行為，因無法支付小花生活費才分手，心有不甘才會再臉書好友中留言，並不清楚誰是他配偶，事後才知對方已婚，更主張小花應負連帶責任，且此案發生，已超過2年以此抗辯求法院駁回告訴。

不過小綠妻子出庭作證時打臉大壯，表明已婚，對方知道小綠是她老公，坦承發生婚外情，交往期間到汽車旅館發生6、7次性行為，事後得知被男方偷拍裸照。

綜合相關證據，法官不採信大壯說詞，屏東地方法院民事庭，一審判他應賠償50萬元慰撫金；大壯不服，提起上訴，高雄高分院民事庭認為，原判決並沒有不當，駁回告訴，全案定讞。

