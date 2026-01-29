明明沒買什麼名牌、吃好料，為什麼薪水入帳沒多久，帳戶數字就快見底？許多人在面對月底乾涸的錢包時，心中常有這樣的吶喊。其實，真正偷走荷包的往往不是大筆開銷，而是那些隱藏在超市架上、看起來充滿誘惑卻利用率極低的「小東西」。

日本知名生活節約研究家安藤未紗就靠一套簡單可行的省錢法，每月成功省下約2萬日圓（約新台幣4000元）的伙食費。她指出，只要從購物清單中刪除以下3類「高浪費商品」，不僅冰箱、儲藏室能瞬間清爽，連錢包都會跟著鬆一口氣。

廣告 廣告

1.不買特殊風味調味料：成為冰箱角落的昂貴地雷

走進超市，看見包裝精美、社群爆紅的異國風味調味料或稀有醬汁，許多人腦中立刻浮現「有了它，我也能當大廚」的幻想。但現實往往是開封用過一、兩次後，就被推進冰箱深處，最後成為角落裡昂貴的過期炸彈地雷。不僅等於默默把錢丟進垃圾桶，還可能不慎把細菌、黴菌吃下肚，增加致癌風險。

更關鍵的是，許多調味料同時具備高鈉、高糖、高油脂特性，熱量不低，長期攝取更被視為傷腎、增胖的隱形地雷。以一包30公克的和風醬為例，鈉含量可能高達859毫克。安藤未紗建議回歸「醬油、味噌、鹽、醋」等基本款調味料，就能變化出多數家常菜，使用率高、不易浪費。

2.甜味飲品不進屋：護住荷包與健康的雙贏策略

在炎熱的天氣裡，冰箱裡冰涼果汁、碳酸飲料總是充滿誘惑，讓人忍不住一杯接一杯。但這類「常備飲品」竟可能是導致家計超支與健康危機的雙向破口。

市售果汁往往含糖量高，又在製程中流失膳食纖維，早被專家列為「披著健康外衣的地雷飲品」。哈佛大學研究也指出，就算有規律運動，也無法抵銷含糖飲料的傷害；即便是運動族群，只要每週喝超過2杯，糖尿病風險就會增加22%。安藤未紗建議日常改喝麥茶、白開水或鮮乳取代果汁，不僅每月飲料支出明顯下降，也等於替未來的醫療費用先存一筆。

3.方便卻昂貴的加工冷凍食品：省了功夫輸了體重與荷包

下班回家，只要微波幾分鐘就能吃到冷凍義大利麵、炒飯，確實省時又省力。但若仔細換算，單份價格往往比自炊高出不少。更糟的是，當冷凍庫塞滿即食食品，料理的動力也會跟著下降。

日本營養師森由香子根據超過4500人的飲食諮詢經驗發現，冷凍庫若堆滿即食食品，人在疲憊時，最容易選擇微波義大利麵、炒飯等高碳水炸彈。短期省事，長期卻換來體重直線上升，成為「怎麼努力都瘦不下來」的關鍵原因。

安藤未紗分享，與其買冷凍炒飯，不如利用「冷凍剩飯＋雞蛋＋簡單調味」5分鐘就能完成，成本甚至不到市售冷凍包的一半。空出的冷凍空間，則用來存放肉類與蔬菜。森由香子也建議，冷凍庫最好分區管理，分別存放主食、主餐、配菜，只要分別取出一樣加熱，就能快速完成營養均衡的一餐，這才是真正兼顧省錢與健康的聰明選擇。

除了避開上述3類商品，安藤未紗也提醒，不要因為便宜就大量囤貨，過度採買反而更容易浪費。此外，她還建議利用記帳APP，讓支出一目了然；至於菜單規劃，與其一次規畫整週，不如改為「先粗略備好1～2週食材，再每3天補買牛奶、優格、吐司、豆腐等基本品」。依照冰箱現況彈性決定菜色，反而更容易長期執行，也更不容易浪費。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

政府補助55歲以上最高5萬5！從齒顧健康2026各縣市申請資格方式 不是藍莓！專家點名「綠色護眼果」擋藍光降血脂，一天2匙就夠





原文引自：每月激省4千伙食費！節約達人「超市3種東西絕不買」省錢更賺健康